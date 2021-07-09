Мать Аршавина заявила, что хочет спрятать сына от «его женщин»
Александр Чеков
Александр Чеков
17:12, 11 июля 2021
Андрей АршавинФото: andrey.arshavin10/instagram.com
Читайте нас в Google Новости
Мать Андрея Аршавина Татьяна заявила, что все неудачи в личной жизни сына всегда серьёзно отражались на футбольной карьере. Об этом она рассказала на шоу «Мама знает всё» на «Авторадио».
Если бы мне этот вопрос задали какое-то время назад, конечно, я бы сказала, что спрятала бы (сына от его женщин. —NEWS.ru) и зачем они ему нужны, — призналась она.
По мнению матери футболиста, если бы не перипетии в семейной жизни, Аршавин мог бы достичь большего в Англии, где играл за лондонский «Арсенал».
Андрей долгое время жил вместе с телеведущей Юлией Барaновской, а затем женился и развёлся с журналисткой Алисой Кaзьминой. По мнению Аршaвиной, та обирает сына «до костей», берёт деньги на лечение и у неё и при этом патологически лжёт.
Как сообщалось ранее, мать Андрея Аршавина Татьяна обвинила бывшую невестку Алису Казьмину в том, что та пытается забрать единственную недвижимость сына, имея при этом своё жильё. Мать футболиста в очередной раз выиграла суд у бывшей невестки, отсудив дом в Коломягах под Санкт-Петербургом.