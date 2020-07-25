«Марсель» назначил нового спортивного директора

https://static.news.ru/photo/c93d2268-cf2b-11ea-ba6a-fa163e074e61_660.jpg Пабло Лонгория Фото: OLYMPIQUE DE MARSEILLE /twitter.com

Испанец Пабло Лонгория занял пост спортивного директора французского клуба «Марсель». Об этом сообщает пресс-служба.

Я горжусь тем, что у меня есть прекрасная возможность поставить свои навыки на службу одному из самых исторических клубов в Европе и во французском футболе. Я хочу принести как можно больше в «Марсель» и с нетерпением жду, чтобы испытать страсть болельщиков, стадиона и города, — заявил Лонгория.

В пресс-службе подчеркнули, что Лонгория обладает прекрасным знанием европейского и мирового футбола, а также использует в своей профессии инновационный подход. В клубе уверены, что испанец является идеальным кандидатом на эту должность. Примечательно, что Лонгория говорит на шести языках: испанском, английском, итальянском, португальском, французском и немецком.

В рамках очень строгого процесса мы искали очень опытного спортивного менеджера, прошедшего через топ-клубы Европы, который бы привнёс новый подход к этой функции, — прокомментировал назначение Лонгории президент «Марселя» Жак-Анри Эйро.

До своего назначения Лонгория занимал аналогичную должность в испанской «Валенсии», а также был главным скаутом в «Ювентусе». Испанец приступит к работе с 3 августа. Ранее спортивным директором в «Марселе» был Андони Субисаррету.

«Марсель» в сезоне-2019/20 занял в чемпионате Франции второе место. Турнир был досрочно завершён из-за коронавируса. Команду тренирует Андре Виллаш-Боаш, который ранее возглавлял «Зенит».

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