Марко Николич оценил работу Федотова и «Сочи»

https://static.news.ru/photo/2ee01750-84f4-11eb-af1e-96000091f725_660.jpg Марко Николич Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Марко Николич прокомментировал победу над «Сочи» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги со счётом 3:1.

Надо поздравить команду, молодцы, очень трудный и важный матч. Много динамики, много моментов и у нас, и у соперника. Качественный футбол. Очень важные три очка. Хорошие старт второй части сезона, надо продолжать. «Сочи» — очень качественная команда, они мне нравятся в этом сезоне. Видна работа главного тренера Федотова, — сказал Николич на послематчевой пресс-конференции.

В составе хозяев дважды выделился голом нападающий Франсуа Камано. По словам специалиста, в команде на данный момент прибавил не только гвинеец, но и все игроки.

У нас ещё есть потенциал у игроков. Можно сказать, что стакан на половину полон, а можно — что пуст. Я предпочитаю быть оптимистом. Смолов забил хороший гол. Но ему ещё надо работать и сохранять спокойствие. Надо думать о следующем матче, игрокам нужна постоянная мотивация. Неважно, играет футболист со старта или выходит на замену — выигрывает команда, — добавил он.

Таким образом, «Локомотив» набрал 37 очков и поднялся в таблице на 4-е место. У «Сочи» и «Рубина» столько же очков, но они находятся ниже по дополнительным показателям.

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