Марат Сафин о футболистах «Cпартака»: «Мне их убить всех хочется»

https://static.news.ru/photo/604c25ba-2e3a-11eb-b56f-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/fcdm_official

Бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, победитель двух турниров Большого шлема Марат Сафин раскритиковал игру московского футбольного клуба «Спартак».

За такие деньги, которые они [игроки] получают, они должны бегать все 90 минут, а мы воду возим — хорошо и уверенно. Зато татуировок у них до ушей, они думают, что все Бекхэмы. Мне их убить всех хочется (смеётся), — сказал Сафин в эфире «Матч ТВ».

В матче 15-го тура Российской премьер-лиги «красно-белые» сыграли вничью с «Динамо» (1:1). Счёт был открыт гостями — на 79-й минуте забил Дмитрий Скопинцев. Через шесть минут «Спартак» отыгрался благодаря стараниям Романа Зобнина.

В настоящее время «Спартак» с 29 очками находится на третьей позиции турнирной таблицы. «Динамо» имеет 27 очков и находится на четвёртом месте.

Ранее главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил причины ничейного результата в прошедшем дерби, писал NEWS.ru.