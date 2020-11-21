«Грустно и досадно»: тренер «Спартака» рассказал о ничьей с «Динамо»

https://static.news.ru/photo/911b6794-2c2f-11eb-a8fa-fa163e074e61_660.jpg Доменико Тедеско Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско прокомментировал ничью со столичным «Динамо» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги со счётом 1:1.

В первом тайме игра была более или менее равна, изначально была задача избежать. Безусловно, у соперника было несколько удачных контратак, но они случились после наших собственных ошибок. Нужно работать, чтобы сокращать их количество. Второй тайм был получше, у нас было большое количество голевых моментов, однако «Динамо» удалось взять мяч на контратаке и забить гол. Это грустно и досадно, никто не хотел, чтобы так развивались события. Но нам удалось отыграться. Мы заслуживали победу по игре, — сказал Тедеско на послематчевой пресс-конференции.

По его словам, «красно-белые» много ошибались, соперник старался прессинговать, когда хозяева владели мячом, именно «поэтому Роман Зобнин и Алекс Крал играли в центре — это была тактическая задумка».

У нас были и потери в центре поля, однако мы хотели играть просто и безопасно. Доволен Александром Кокориным, он хорошо сыграл, рады, что он может нам помогать, учитывая, что ближайшие игры с нами не будет Александра Соболева, он пропустит следующие четыре матча. Но даже в этой ситуации Саша Кокорин показал хорошую игру, очень доволен его техникой, — добавил он.

Он также отметил, что несмотря на то что Соболев не всегда играл полный матч, это является большой потерей для коллектива. Вероятно, у игрока разрыв мениска. Таким образом, он выпадает из строя до конца календарного года.

Как писал NEWS.ru, счёт в матче был открыт гостями — на 79-й минуте забил Дмитрий Скопинцев. Через шесть минут «Спартак» отыгрался благодаря стараниям Романа Зобнина.

В настоящее время «Спартак» с 29 очками находится на третьей позиции турнирной таблицы. «Динамо» имеет 27 очков и находится на четвёртом месте.