Матч между «Спартаком» и «Динамо» завершился вничью

https://static.news.ru/photo/65a47280-2c26-11eb-8de8-fa163e074e61_660.jpg Фото: fcdm_official/vk.com

«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 1:1.

Так, счёт в матче был открыт гостями — на 79-й минуте забил Дмитрий Скопинцев. Через шесть минут «Спартак» отыгрался благодаря стараниям Романа Зобнина.

В настоящее время «Спартак» с 29 очками находится на третьей позиции турнирной таблицы. «Динамо» имеет 27 очков и находится на четвёртом месте.

Первые две строчки занимают ЦСКА и «Зенит», у обеих команд по 31 очку, однако у красно-синих одна игра в запасе.

Ранее NEWS.ru писал, что «Краснодар» дома одержал победу над «Тамбовом» в 15-м туре РПЛ. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Судейство в матче осуществляла бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Единственный гол на 17-й минуте забил полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла.