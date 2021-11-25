«Манчестер Юнайтед» назначит и. о. главного тренера директора «Локомотива»

Немецкий специалист Ральф Рангник, которого московский «Локомотив» представляет как директора по спорту и развитию клуба, достиг договорённости с «Манчестер Юнайтед» о работе на должности исполняющего обязанности главного тренера. Как сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнстейн в Twitter, наставник согласился возглавить команду до конца сезона-2021/22.

«Манчестер Юнайтед» достиг соглашения с Ральфом Рангником о его назначении на должность и. о. главного тренера. Контракт рассчитан на шесть месяцев, после чего Рангник будет работать на должности консультанта клуба на протяжении следующих двух лет, — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Рангник не сможет возглавить «Манчестер Юнайтед», если не получит одобрения со стороны руководства «Локомотива». Также сообщается, что немец не будет руководить командой в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Челси», так как не успеет получить разрешение на работу. Встреча состоится 28 ноября на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Рангник известен по работе с немецкими «Штутгартом», «Ганновером», «Шальке», «Хоффенхаймом» и «Лейпцигом». Он является обладателем Кубка и Суперкубка Германии, а также Кубка немецкой лиги.

Ранее бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко признался, что не верит в успех «Локомотива» в матче с «Лацио» в пятом туре групповой стадии Лиги Европы. Бывший функционер отметил, что подопечные Маркуса Гисдоля не имеют шансов квалифицироваться в плей-офф еврокубков.