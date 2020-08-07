«Манчестер Сити» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

https://static.news.ru/photo/254adfe4-d8f2-11ea-8421-fa163e074e61_660.jpg Фото: ManCity/twitter.com

«Манчестер Сити» обыграл «Реал» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Матч прошёл при пустых трибунах стадиона «Этихад» и закончился со счётом 2:1. Таким образом, по сумме двух матчей «Манчестер Сити» одержал победу со счетом 4:2.

В составе «Манчестер Сити» голы забили Рахим Стерлинг (9-я минута) и Габриэль Жезус (68-я минута). В составе мадридцев отметился Карим Бензем, который забил гол головой на 28-й минуте матча.

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встретится с французским «Лионом», который по сумме двух матчей выбил из розыгрыша турнира «Ювентус». Матчи пройдут с 12 по 23 августа в Лиссабоне.

Как писал NEWS.ru ранее, стали известны все четвертьфинальные пары Лиги Европы по футболу. Матчи 1/4 финала пройдут в Германии.