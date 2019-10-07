https://static.news.ru/photo/30245d42-e91e-11e9-9c76-fa163e074e61_660.jpg Павел Мамаев Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев, недавно освободившийся из колонии по УДО, рассказал, что его взгляды по отношению к людям изменились.

На многое я поменял взгляды — в отношении к людям в целом. В какой-то степени я понял значение слова «друг». Я много что переоценил, много на что стал смотреть по-другому, — рассказал спортсмен в интервью своей супруге Алане для её YouTube-канала.

Мамаев отметил, что многие люди вели себя на самом деле иначе, чем говорили, и у него осталось небольшое количество друзей, которых можно пересчитать по пальцам одной руки.

Алексеевский суд Белгородской области 6 сентября удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Игроки отбывали заключение за участие в двух потасовках 8 октября 2018 года, писал News.ru.

В конце сентября Мамаев подписал контракт с «Ростовом».