https://static.news.ru/photo/9ac478b8-e206-11e9-985a-fa163e074e61_660.jpg Фото: скриншот youtube.com/FC ROSTOV

Футбольный клуб «Ростов» заключил контракт с бывшим полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым.

Об этом объявил диктор в конце матча с «Динамо». Игрок будет выступать под номером 10.

Контракт хавбека подписан по схеме «2+1».

Как писал News.ru, Мамаев прилетел в Ростов для переговоров с руководством местного футбольного клуба. В четверг, 26 сентября, Мамаев в Москве должен был пройти медосмотр в «Динамо», но его перенесли.

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их общий друг Александр Протасовицкий стали участниками драк, в результате которых имеющих отношение к инциденту приговорили к заключению в колонии общего режима. Кокорина и его брата Кирилла — на 1 год и 6 месяцев, Мамаева и Протасовицкого — на 1 год и 5 месяцев.

Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева 6 сентября.