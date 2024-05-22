Мамаев решил взыскать с бывшей жены деньги Мамаев подал иск о взыскании денег с бывшей жены

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Павел Мамаев

Футболист Павел Мамаев подал иск в Пресненский суд Москвы на бывшую жену Алану, говорится на портале судов общей юрисдикции столицы. Он явился с иском о взыскании неосновательного обогащения. Тем временем экс-супруга спортсмена считает, что речь идет о 10,2 млн рублей.

Господин Мамаев считает, что во время брака я неосновательно обогатилась и с меня нужно взыскать деньги, которые он переводил мне во время нашего брака… — заявила Алана Мамаева на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Ранее суд в Петербурге взыскал с ТСЖ 5,3 млн рублей по иску балерины Анастасии Волочковой. Еще три года назад артистка подала в суд из-за того, что ее квартире был причинен ущерб в результате затопления.

Как сообщала Волочкова, в ее квартире вздулся паркет, появились трещины и подтеки на стенах, потолке и в оконных проемах, также появились трещины в камине, было повреждено настенное покрытие.

До этого российский блогер Сергей Косенко подал в суд на свою коллегу, «эксперта по подсознанию № 1 в РФ» Инну Тлиашинову. Мужчина заявил, что блогер его «кинула», он намерен взыскать с нее 54 млн рублей.