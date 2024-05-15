Стало известно, чем закончились разбирательства Волочковой и ТСЖ Петербургский суд взыскал 5,3 млн рублей с ТСЖ по иску Волочковой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Суд в Петербурге взыскал с ТСЖ 5,3 млн рублей по иску балерины Анастасии Волочковой, передает пресс-служба городских судов. Еще три года назад артистка подала в суд из-за того, что ее квартире был причинен ущерб в результате затопления.

Получив экспертное мнение, суд требования истца удовлетворил частично, взыскав с ТСЖ «Итальянская ул., д. 4» материальный ущерб в размере 3 503 000 рублей, моральный вред в размере 15 000 рублей, штраф в 1 759 000 рублей, госпошлину в 12 515 рублей, — сказано в сообщении.

Как сообщала Волочкова, в ее квартире вздулся паркет, появились трещины и подтеки на стенах, потолке и в оконных проемах, также появились трещины в камине и было повреждено настенное покрытие.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала, что стала жертвой украинских хакеров, которые взломали ее Telegram-канал. Она заявила, что написала заявление в правоохранительные органы. По словам балерины, злоумышленники связывались с людьми из ее контактов и просили перевести почти миллион рублей.

До этого Евгений Петросян рассказал, что ему позвонил телефонный мошенник и представился оператором сотовой связи. По словам артиста, злоумышленник заявил об истечении срока действия абонентского договора, после чего попросил назвать пришедший СМС-код подтверждения.