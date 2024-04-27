«Хотели подлить масла в огонь»: Волочкову атаковали украинские хакеры Волочкова заявила, что ее Telegram-канал взломали украинские хакеры

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что стала жертвой украинских хакеров, которые взломали ее Telegram-канал. В интервью Super она заявила, что написала заявление в правоохранительные органы. По словам балерины, злоумышленники связывались с людьми из ее контактов и просили перевести почти 1 млн рублей.

У меня вчера (25 апреля. — NEWS.ru) взломали Telegram-канал. От моего имени начали писать людям из моих контактов, чтобы они переводили деньги. Просили по 905 тысяч рублей. <...> Оперативники узнали, что это все идет с Украины. Мошенники пытаются подлить масла в огонь, меня как-то скомпрометировать, — сказала Волочкова.

Она также прокомментировала инцидент со слитыми в Сеть ее интимными фотографиями, которые украли мошенники. По словам Волочковой, она не в курсе случившегося и не считает ситуацию такой серьезной. Как пояснила балерина, ей было важно сохранить финансовые сбережения. Она добавила, что служба безопасности в банках не позволила аферистам вывести деньги с ее счетов.

Ранее юморист Евгений Петросян рассказал, что ему позвонил телефонный мошенник и представился оператором сотовой связи. По словам артиста, злоумышленник заявил об истечении срока действия абонентского договора, после чего попросил назвать пришедший в смс код подтверждения. Петросян отказался выдавать аферистам личные данные и призвал поклонников быть бдительными, особенно людей пожилого возраста.