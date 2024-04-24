Петросян пообщался с телефонными мошенниками Петросяну позвонили мошенники и представились операторами сотовой связи

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Евгений Петросян

Артист российской эстрады юморист Евгений Петросян рассказал, как ему позвонил телефонный мошенник, представившийся оператором сотовой связи. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) артист рассказал, что злоумышленник заявил ему об истечении срока действия абонентского договора, после чего попросил Петросяна назвать пришедший в смс код подтверждения.

Вот недавно мне позвонил какой-то оператор связи и сообщил, что у меня заканчивается абонентский договор. А я-то знаю, что он не заканчивается, и тут надо быть поосторожнее, — написал он.

78-летний Петросян отказался называть мошенникам какие-либо данные, в том числе пароль от портала «Госуслуги», который злоумышленники также попросили предоставить. Юморист призвал своих поклонников быть бдительными, особенно пенсионеров, «которые доверчиво выслушивают все эти разговоры».

Ранее пресс-служба Тинькофф Банка сообщила, что телефонные мошенники начали применять новый «гибридный» сценарий обмана россиян с участием псевдосотрудников операторов связи, полиции или «Госуслуг». Многоэтапная схема заключается в том, что аферисты раскрывают себя сами, однако при последующих звонках от сообщников им удается обмануть жертв.