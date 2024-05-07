Блогер Косенко через суд хочет разобраться с коллегой Инной Тлиашиновой SHOT: блогер Косенко через суд потребовал 54 млн рублей с Инны Тлиашиновой

Фото: t.me/kosenkonasvyazi*

Сергей Косенко

Российский блогер Сергей Косенко подал в суд на свою коллегу, «эксперта по подсознанию № 1 в РФ» Инну Тлиашинову, сообщает Telegram-канал SHOT. Мужчина заявляет, что блогер его «кинула», он намерен взыскать с нее 54 млн рублей.

Отмечается, что Косенко утверждает, что обещал Тлиашиновой за 100 млн рублей помочь ей в продвижении ее социальных сетей и медийности. Однако блогер, по его словам, выплатила ему только часть гонорара и задолжала порядка 70 млн рублей.

В свою очередь Тлиашинова заявляет, что это Косенко обманул ее. Как утверждает коуч, он провел для нее розыгрыш, который гарантирует блогеру приток новой аудитории, а затем перестал выходить на связь.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении новорожденного ребенка Сергея Косенко. Это случилось после того, как блогер на видео бросил своего двухмесячного ребенка в сугроб. До этого его поступком возмутилась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, увидев кадры с младенцем в социальных сетях.