Малафеев объявил об уходе из «Зенита» после 25 лет в клубе

https://static.news.ru/photo/7ffad958-a32d-11ea-84d7-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Малафеев Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший вратарь и заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев объявил об уходе из петербургского клуба, в котором провёл 25 лет.

Пришло время идти дальше. Позади много взлётов и падений, радости и грусти, есть и хорошие, и плохие моменты, ошибки и опыт. Я признателен за то, что участвовал в жизни любимого клуба, смог внести вклад в развитие молодёжного футбола и основной команды, — написал Малафеев на своей странице в Instagram.

Он поблагодарил руководство команды, коллег, футболистов и болельщиков.

Малафеев провёл в «Зените» всю профессиональную карьеру, заключив с клубом первый контракт в 1995 году. С 1999 года вратарь играл в основном составе команды, проведя за «Зенит» более 300 матчей. В 2016 году Малафеев завершил спортивную карьеру, а с 2017 года работал в «Зените» на посту заместителя спортивного директора.

Ранее NEWS.ru писал о том, что генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев уверен, что несмотря на спад количества заражений коронавирусной инфекцией и развитие положительной динамики нельзя «совершать необдуманные поступки», которые могут привести ко второй волне эпидемии. Это касается и возвращения болельщиков на стадионы.