Майк Тайсон отреагировал на смерть Марадоны

https://static.news.ru/photo/f9fa67ca-2fc1-11eb-8ddb-fa163e074e61_660.jpg Майк Тайсон и Диего Марадона, 2008 год Фото: Zz-Arch Arnal/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон прокомментировал новость о смерти экс-форварда «Наполи», «Барселоны» и сборной Аргентины Диего Марадоны.

Рука Бога покинула нас. В 1986 году мы оба выиграли свои чемпионаты. Нас часто сравнивали. Он был одним из моих героев и другом. Я очень уважал его. Его будет очень не хватать, — написал Тайсон на своей странице в Twitter.

The Hand of God, Maradona has left us. In 86 we both won our championships. They use to compare the two of us. He was one of my heroâs and a friend. I respected him so much. He will be greatly missed. pic.twitter.com/E5j6DSfJas — Mike Tyson (@MikeTyson) November 25, 2020

В среду, 25 ноября, стало известно о смерти Диего Марадоны в возрасте 60 лет. Как сообщило издание Clarin, у футболиста остановилось сердце.

После кончины футболиста в Аргентине объявили трёхдневный траур. Кроме того, в ночь после смерти Марадоны тысячи скорбящих любителей футбола вышли на улицы Неаполя, итальянского города, за местную команду которого спортсмен выступал на протяжении семи сезонов (1984–1991).

Марадона был признан лучшим футболистом XX века по итогам голосования на официальном сайте ФИФА, лучшим спортсменом XX века в Аргентине, лучшим игроком в истории чемпионатов мира по версии газеты The Times. Он забил рукой один из самых знаменитых футбольных голов в истории в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу 1986 года против сборной Англии. Этот случай вошёл в историю как «рука бога».

2 ноября NEWS.ru писал, что Марадону положили в больницу в городе Ла-Плата. Госпитализация не была срочной, Марадона сам захотел пройти медицинский осмотр, в ходе которого было выявлено наличие субдуральной гематомы. На следующий день его перевезли в другую больницу, где ему успешно провели операцию, однако выписку отложили из-за проявившегося абстинентного синдрома. 11 ноября Марадону выписали из больницы.