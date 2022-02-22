Любитель Наташ, Смолов и Жирков: главные трансферы зимы в РПЛ

В России вот-вот возобновится футбольный чемпионат, пока же в РПЛ закрылось трансферное окно. Клубы провернули множество любопытных сделок с участием как отечественных игроков, так и иностранцев. Рассказываем о главных приобретениях зимы в элитном российском дивизионе.

Дорого-богато

Зимой завершилась эпопея с продажей «Зенитом» иранского форварда Сердара Азмуна, который отправился в «Байер». После этого перед «сине-бело-голубыми» встал вопрос о поиске замены форварду, и они решили приобрести сразу двух футболистов в линию атаки.

Целых 25 миллионов евро петербургский клуб заплатил бразильскому «Интернасьоналю» за форварда Юри Альберто, это с большим отрывом самая дорогостоящая покупка для всех российских клубов в межсезонье. Трансферная стоимость футболиста в два раза скромнее, да и результативность в прошлом сезоне чемпионата Бразилии у него не бог весть какая — 12 голов в 31 матче. Однако «Зенит», наверное, знает что делает.

На фоне бразильца суперрациональной выглядит покупка у «Крыльев Советов» форварда Ивана Сергеева. Футболист уже успел проявить себя в РПЛ и даже привлёк внимание Валерия Карпина, который вызывал его в сборную России. За перспективного нападающего с российским паспортом петербургский клуб заплатил всего 2,15 миллиона евро.

А вот за защитника Арсена Адамова, на которого также обращал внимание Карпин, петербургский клуб выложил крупную сумму в размере пяти миллионов евро. Тут стоит прежде всего порадоваться за «Урал», который провернул такую шикарную сделку. Конечно, Адамов очень перспективный футболист, но закрепиться в «Зените» получается далеко не у всех.

Старые кони

Одним из главных ньюсмейкеров межсезонья в российском футболе стали «Химки», занимающие после 18 туров последнее место в чемпионате России. Клуб решил усилить состав опытными ветеранами, за которых не заплатил ни копейки.

В составе подмосковного клуба карьеру в РПЛ продолжит Юрий Жирков, который с лета находился без клуба, но так и не решился на завершение карьеры. Трудно представить, в каком состоянии находится 38-летний футболист, однако, зная уровень его профессионализма, можно робко предположить, что «Химкам» он точно поможет.

Юрий Жирков Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ещё одним новичком команды стал футболист с мощным со всех точек зрения бэкграундом Павел Мамаев. Полузащитник расторг контракт с «Ростовом» и перешёл в «Химки» на правах свободного агента. В Подмосковье ожидали и его друга Александра Кокорина, но тот, кажется, решил наслаждаться Европой до последних мгновений контракта. Да и сами «Химки» было не особо заинтересованы в футболисте, который выходит на поле раз в несколько месяцев на пять-десять минут.

В поисках «икры»

Одну из самых сомнительных трансферных кампаний в межсезонье провёл «Спартак». Клуб, о необходимости усиления состава которого кричали на каждом углу всю первую половину сезона, совершил рад странных покупок.

В атакующую линию за целых 8 миллионов евро был приобретён ямайский форвард Шамар Николсон. В нынешнем сезоне 24-летний нападающий забил аж 11 голов в 17 матчах чемпионата Бельгии, но пока он всё равно видится котом в мешке. В похожем статусе находится и опорник сборной «Люксембурга» Кристофер Мартинс Перейра, но за него швейцарскому «Янг Бойз» пока хотя бы не платили. К московскому клубу он присоединился на правах аренды.

На фоне этих усилений подписания футболистов молодёжной сборной России Даниила Пруцева, Данилы Хлусевича и Леона Классена выглядят более логичными. Ещё одним российским новичком «красно-белых» стал воспитанник ЦСКА Никита Чернов. Судя по всему, в экс-центральном защитнике «Крыльев Советов» видят замену уходящему летом Самуэлю Жиго. Пока этот размен не выглядит равноценным.

Замах на топов

Сразу два любопытных трансфера зимой провернул московский ЦСКА, в обоих случаях игроки присоединились к столичной команде на правах аренды. Один из ключевых игроков сборной Турции Юсуф Языджи перешёл из «Лилля» и практически тут же не по своей вине оказался в центре скандала. Пресс-служба ЦСКА представила его как «любителя Наташ», после чего последовали извинения и даже увольнение главы CSKA TV Катерины Кирильчевой, которая объявила себя автором похабной шутки. Зато за перспективным атакующим хавбеком будет наблюдать вдвойне интересно.

Зимой армейцам также удалось усилиться опорником из «Эвертона» Жаном-Филиппом Гбаменом, ивуариец также присоединился к москвичам на правах аренды. В нынешнем сезоне он суммарно провёл на поле в АПЛ лишь 22 минуты, но уровень точно позволяет ему стать заметным футболистом в российском чемпионате. Главное, найти правильную мотивацию.

Камбэк года

Одним из главных трансферов зимы в РПЛ стало возвращение в «Динамо» Фёдора Смолова. Когда-то давно «бело-голубые» воспитали форварда и дали ему путёвку в большой футбол, но реализовать себя на сто процентов в составе московской команды игрок не смог.

Фёдор Смолов Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С 2010 года начались затяжные гастроли нападающего по российским (и не только) клубам, в какой-то момент он даже был сильнейшим футболистом в стране, однако в последнее время Смолов приуныл в «Локомотиве». После классного начала сезона последовал спад, в очередной раз перезапустить карьеру он решил в родной команде.

«Динамо» впервые за долгие годы реально борется за чемпионство, а Смолову предстоит отвоёвывать место в составе у молодых Тюкавина, Грулёва и Захаряна. Наблюдать за тем, что получится из воссоединения игрока и клуба, будет очень интересно.