https://static.news.ru/photo/4b041602-be67-11e9-ba00-fa163e074e61_660.jpg Евгений Ловчев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев высказал своё мнение о победе «Краснодара» над «Порту» (3:2) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, которая позволила «быкам» пройти дальше.

Концовка отняла у болельщиков много нервов. Казалось, повели 3:0, остаётся только спокойно довести матч до победы. Но соперник мощный, опытный. С «Порту», конечно, злую шутку сыграла победа в первом матче. Однако это никак не умаляет достоинств нашей команды, — приводит слова Ловчева «Советский спорт» .

Также он отметил, что тренерский штаб поверил в Магомеда-Шапи Сулейманова, поставив молодого игрока в стартовый состав. Нападающий отплатил за это двумя забитыми мячами.

В следующем раунде турнира «Краснодару» предстоит соперничество с греческим «Олимпиакосом».

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