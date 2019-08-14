Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев высказал своё мнение о победе «Краснодара» над «Порту» (3:2) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, которая позволила «быкам» пройти дальше.
Концовка отняла у болельщиков много нервов. Казалось, повели 3:0, остаётся только спокойно довести матч до победы. Но соперник мощный, опытный. С «Порту», конечно, злую шутку сыграла победа в первом матче. Однако это никак не умаляет достоинств нашей команды, — приводит слова Ловчева «Советский спорт».
Также он отметил, что тренерский штаб поверил в Магомеда-Шапи Сулейманова, поставив молодого игрока в стартовый состав. Нападающий отплатил за это двумя забитыми мячами.
В следующем раунде турнира «Краснодару» предстоит соперничество с греческим «Олимпиакосом».
Ранее News.ru писал, что нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко может вернуться в чемпионат России.