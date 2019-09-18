https://static.news.ru/photo/0611cf70-dab0-11e9-b20d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thilo Schmuelgen/Reuters

Московский «Локомотив» после победы над немецким «Байером» (1:2) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов заработал €2,7 млн.

Именно такие призовые УЕФА выплачивает на данной стадии турнира за каждую победу.

Между тем «Зенит» (Санкт-Петербург), сыгравший вничью с французским «Лионом» (1:1), получит €0,9 млн.

Кроме того, клубам должно быть выплачено по €15,25 млн за попадание в число участников группового турнира Лиги чемпионов.

По итогам матчей первого группового этапа Лиги чемпионов Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), писал News.ru.