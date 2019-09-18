Московский «Локомотив» после победы над немецким «Байером» (1:2) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов заработал €2,7 млн.
Именно такие призовые
Между тем «Зенит» (Санкт-Петербург), сыгравший вничью с французским «Лионом» (1:1), получит €0,9 млн.
Кроме того, клубам должно быть выплачено по €15,25 млн за попадание в число участников группового турнира Лиги чемпионов.
По итогам матчей первого группового этапа Лиги чемпионов Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), писал News.ru.