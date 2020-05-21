«Локомотив» выступил против возобновления чемпионата

Возобновлять чемпионат России по футболу опасно, заявил генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе.
«Локомотив» выступает против возобновления чемпионата. Я написал письмо в РФС, где отметил, что сейчас к футболу возвращаться опасно, — cказал Кикнадзе в эфире телеканала «Россия 24».
15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня и объявил о досрочном завершении первенств Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).
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