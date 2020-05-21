«Локомотив» выступил против возобновления чемпионата

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Генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе заявил, что «железнодорожники» не могут больше себе позволить подписывать возрастных игроков.

Мы больше не можем позволить себе подписывать возрастных игроков. В контракте Николича (нового главного тренера. — NEWS.ru) прописано повышенное внимание к молодёжным командам клуба, — сказал Кикнадзе в эфире телеканала...