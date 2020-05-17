Футбол

«Локомотив» покинут восемь футболистов

13:40, 17 мая 2020
Гжегож Крыховяк Гжегож Крыховяк Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал, что московскую команду покинут восемь игроков из-за тяжёлой финансовой ситуации.

Мы понимаем, что скоро наступят очень тяжёлые времена, придётся затянуть пояса. Мы уже не сможем позволить себе покупать Крыховяка и Жоао Марио одновременно. Из команды уйдут восемь игроков, — цитирует Мещерякова Sportbox.ru.

Клуб на днях официально заявил, что Юрий Сёмин уходит с поста главного тренера команды. Новым наставником «железнодорожников» назначен Марко Николич.

Ранее NEWS.ru писал, что журналист Василий Уткин прокомментировал уход Сёмина из «Локомотива».

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