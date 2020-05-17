«Локомотив» покинут восемь футболистов

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Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков подчеркнул, что главного тренера московской команды Юрия Сёмина не увольняли, а просто не стали предлагать новый контракт.

Мы не прерывали соглашение. У Юрия Павловича нет в контракте пункта о продлении, поэтому он просто закончился. Это ни в коем случае не отставка, — цитирует Мещерякова Sportbox.ru. Он отметил,...