«Локомотив» покинут восемь футболистов

https://static.news.ru/photo/ee248b0c-982b-11ea-9e69-fa163e074e61_660.jpgГжегож КрыховякФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал, что московскую команду покинут восемь игроков из-за тяжёлой финансовой ситуации.
Мы понимаем, что скоро наступят очень тяжёлые времена, придётся затянуть пояса. Мы уже не сможем позволить себе покупать Крыховяка и Жоао Марио одновременно. Из команды уйдут восемь игроков, — цитирует Мещерякова Sportbox.ru.
Клуб на днях официально заявил, что Юрий Сёмин уходит с поста главного тренера команды. Новым наставником «железнодорожников» назначен Марко Николич.
Ранее NEWS.ru писал, что журналист Василий Уткин прокомментировал уход Сёмина из «Локомотива».