«Локомотив» подписал футболиста из Европы «Локомотив» подписал нападающего сборной Черногории

Марко Раконьяц и Томас Цорн / Фото ФК

Руководство «Локомотива» заключило контракт с черногорским нападающим Марко Раконьяцем. Предыдущим клубом черногорца был сербский «Чукарички». Всего на высшем уровне Раконьяц провёл 63 матча, в которых забил 12 голов. Также он приглашался в сборную Черногории. Ранее ряд иностранных тренеров и футболистов расторгли контракты с российскими клубами и покинули страну.

Как сообщается на официальном сайте команды, соглашение рассчитано на четыре года.

Марко уже некоторое время находится «на радарах» разных европейских клубов, поэтому мне особенно приятно, что он принял предложение перейти в «Локомотив». Он представляет тот профиль игрока, который мы искали: высокий, молодой и с перспективой, — прокомментировал подписание футболиста спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн.

Ранее стало известно, что «Локомотив» понёс большие финансовые потери в 2021 году. Чистый убыток московской команды составил 2,58 млрд рублей.