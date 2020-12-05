«Локомотив» победил «Рубин» и вышел на пятое место в РПЛ

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Встреча «Локомотива» и «Рубина» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги закончилась победой железнодорожников со счётом 3:1.

Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы.

Открыл счёт на 3-й минуте полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом. У «Локомотива» дублем отличился защитник Владислав Игнатьев, ещё один гол с пенальти забил Антон Миранчук.

По итогам 17-ти матчей «Локомотив» набирает 28 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Рубин с 24 очками — на девятом.

Ранее NEWS.ru сообщал о смерти отца Антона и Алексея Миранчуков. Несмотря на случившуюся в семье трагедию, Антон всё же сыграл с «Рубином».

Андрей Миранчук скончался 3 ноября в Краснодаре после продолжительной болезни. Лучшие медики краевой больницы пытались спасти отца футболистов национальной сборной, однако их усилий оказалось недостаточно.

Антон и Алексей Миранчуки родились в Славянске-на-Кубани. Антон защищает цвета московского «Локомотива», Алексей в настоящее время играет за «Аталанту» (Бергамо, Италия).