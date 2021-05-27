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«Локомотив» отреагировал на драку в матче «молодёжки» с участием «Ахмата»

18:27, 27 мая 2021
Фото: fclm.ru

Футбольный клуб «Локомотив» на официальном сайте отреагировал на драку в матче молодёжного первенства Российской премьер-лиги против «Ахмата», который завершился победой «железнодорожников» со счётом 5:1. Встреча состоялась в Грозном. 

В заявлении отмечается, что при счёте 5:1 игроки чеченского коллектива позволили себе агрессивное поведение по отношению к судье. После этого началась драка. Однако футболисты «красно-зелёных» не были настроены на участие в конфликте. 

В итоге после нападения со стороны соперников два футболиста «Локомотива» получили травмы, им была оказана медицинская помощь, — говорится на сайте клуба. 

В ближайшее время игроки пройдут углублённое медицинское обследование для уточнения серьёзности травм. В распоряжении клуба имеются фото- и видеосвидетельства. Руководство команды призывает разобраться с происшествиям. 

Ранее нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба высказался об атмосфере на грозненском стадионе. По его словам, на матчах «Ахмата» царит враждебная и угнетающая обстановка. После этого на футболиста обрушились с критикой. Он отреагировал на неё, заявив, что сказал всё верно.

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