«Локомотив» отреагировал на драку в матче «молодёжки» с участием «Ахмата»

https://static.news.ru/photo/1dd7d104-bf01-11eb-92a1-96000091f725_660.jpg Фото: fclm.ru

Футбольный клуб «Локомотив» на официальном сайте отреагировал на драку в матче молодёжного первенства Российской премьер-лиги против «Ахмата», который завершился победой «железнодорожников» со счётом 5:1. Встреча состоялась в Грозном.

В заявлении отмечается, что при счёте 5:1 игроки чеченского коллектива позволили себе агрессивное поведение по отношению к судье. После этого началась драка. Однако футболисты «красно-зелёных» не были настроены на участие в конфликте.

В итоге после нападения со стороны соперников два футболиста «Локомотива» получили травмы, им была оказана медицинская помощь, — говорится на сайте клуба.

В ближайшее время игроки пройдут углублённое медицинское обследование для уточнения серьёзности травм. В распоряжении клуба имеются фото- и видеосвидетельства. Руководство команды призывает разобраться с происшествиям.

Ранее нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба высказался об атмосфере на грозненском стадионе. По его словам, на матчах «Ахмата» царит враждебная и угнетающая обстановка. После этого на футболиста обрушились с критикой. Он отреагировал на неё, заявив, что сказал всё верно.