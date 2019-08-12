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Заместитель директора стадиона «Спартак» в Тамбове Павел Швецов рассказал, что футбольный клуб «Тамбов» продолжит принимать соперников в Саранске на стадионе «Мордовия Арена».

Склоняюсь к тому, что ближайшие месяца три, если не больше, в Тамбове будет невозможно проводить матчи. Это связано с тем, что основные виды работ пока не выполнены, — приводит слова...