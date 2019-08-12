Футбольный клуб «Локомотив» объявил о переходе нападающего «Зенита» Луки Джорджевича.
За «железнодорожников» форвард будет играть под 22-м номером. Детали соглашения не разглашаются, сообщает пресс-служба команды.
Смотреть со звуком!— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv)
#СамыйЛучшийКоллектив pic.twitter.com/74obFZtzhI August 12, 2019
25-летний черногорский футболист последние два сезона на правах аренды провёл в тульском «Арсенале», сыграл в 45 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и забил 14 голов.
Агент полузащитника Франка Рибери Жан-Пьер Берне сообщил, что футбольный клуб «Локомотив» действительно проявляет к нему интерес, писал News.ru.