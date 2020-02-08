Московский футбольный клуб «Локомотив» может подписать контракт с нападающим английского «Эвертона» Умаром Ниассе.
Ещё одним кандидатом на место в российской команде является чешский игрок «Бернли» Матей Выдра,
Тренерский штаб «Локомотива» должен определиться с новым нападающим после тренировочного сбора в Катаре.
Ранее «Локомотив» обыграл столичный «Спартак» в матче международного межсезонного товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер, организованного телеканалом «Матч Премьер», писал NEWS.ru.
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