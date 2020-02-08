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Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал матч против сербского «Партизана» на турнире в Катаре, отметив ошибки игроков и судей.

Игра команды была тренировочная, масса ошибок. Видно, что она физически ещё не готова. Судейство? Георгий Джикия правильно сказал — ни о чём, — цитирует Федуна ТАСС. Он также подчеркнул, что...