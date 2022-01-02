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Лионель Месси заразился коронавирусом

14:41, 02 января 2022
Лионель Месси заразился коронавирусом Лионель Месси Фото: Afp7 / Europa Press/Gl9obal Look Press
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Форвард ПСЖ Лионель Месси сдал положительный тест на коронавирус. Футболист сейчас находится на самоизоляции, сообщает пресс-служба парижского клуба.

В заявлении пресс-службы говорится, что в ПСЖ у нескольких футболистов обнаружен коронавирус: у вратаря Серхио Рико, защитника Хуана Берната и полузащитника Натана Битюмазаля.

Месси перешёл в ПСЖ в середине августа 2021 года на правах свободного агента. В текущем сезоне 34-летний футболист провёл за ПСЖ 16 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что аргентинский форвард Лионель Месси, выступающий за французский ПСЖ, страдает в Париже от холода, рассказал его друг, бывший партнёр по «Барселоне» Луис Суарес.

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