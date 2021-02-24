«Летит в Россию»: ESPN назвал срок контракта Промеса со «Спартаком»

https://static.news.ru/photo/96b7df1e-7696-11eb-8394-96000091f725_660.jpg Квинси Промес Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Голландский полузащитник «Аякса» Квинси Промес подпишет контракт с московским «Спартаком» сроком на 3,5 года. Об этом сообщает телеканал ESPN.

По данным источника, футболист уже находится в самолёте и летит в Россию. Ожидается, что московский клуб отдаст за игрока €8,5 млн. При этом раходы могут возрасти до €11 млн с учётом бонусов.

Квинси Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год, за это время он провёл за «красно-белых» 135 матчей и забил 66 мячей. Со «Спартаком» он стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.

Хотя разговоры о желании москвичей вернуть своего бывшего лидера не утихают последний месяц и сообщалось о том, что клубы достигли договорённости о трансфере между собой и с самим игроком, переход до сих пор не произошёл. По данным СМИ, этому мешает расследование в отношении Промеса, который подозревается в нанесении ножевых ранений одному из своих родственников.

Как ранее писал NEWS.ru, главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско обратился к Квинси Промесу. Он попросил приехать его как можно быстрее.