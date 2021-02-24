«Летит в Россию»: ESPN назвал срок контракта Промеса со «Спартаком»

Голландский полузащитник «Аякса» Квинси Промес подпишет контракт с московским «Спартаком» сроком на 3,5 года. Об этом сообщает телеканал ESPN.
По данным источника, футболист уже
Квинси Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год, за это время он провёл за «красно-белых» 135 матчей и забил 66 мячей. Со «Спартаком» он стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.
Хотя разговоры о желании москвичей вернуть своего бывшего лидера не утихают последний месяц и сообщалось о том, что клубы достигли договорённости о трансфере между собой и с самим игроком, переход до сих пор не произошёл. По данным СМИ, этому мешает расследование в отношении Промеса, который подозревается в нанесении ножевых ранений одному из своих родственников.
Как ранее писал NEWS.ru, главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско обратился к Квинси Промесу. Он попросил приехать его как можно быстрее.