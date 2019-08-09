Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук после поражения от петербургского «Зенита» (0:2) в матче пятого тура чемпионата России отметил, что пока рано давать оценку игре «бело-голубых» на старте сезона, так как новички ещё не до конца адаптировались под требования тренерского штаба.

— Что не получилось у «бело-голубых»?

— Самый тяжелый вопрос. У меня был дебют за «Динамо», я был сконцентрирован на своей игре, не было возможности по ходу встречи разбирать, где кто ошибся. Тем более, когда ты смотришь на всё это как футболист, то ты порой не видишь, что сделано правильно, а что нет. Нам предстоит разбор матча, где мы поймём, где действовали не так, как надо. Отмечу одно — у нас были моменты, которые надо было реализовывать.

— Дебют выдался на игру с «Зенитом». Волнительно?

— Все произошло достаточно быстро: Антон Шунин получил травму и мне надо было срочно его менять. Я раньше всегда думал, что именно в такой статусной встрече будет большое волнение, но я вышел и достаточно спокойно себя чувствовал.

— А эмоций где было больше: на скамейке или когда на поле появились?

— Честно говоря, когда сидишь на скамейке, то ты больше переживаешь за команду, чем когда сам находишься на поле. Ведь на лавке ты сидишь и больше смотришь как болельщик, а когда играешь, то сконцентрирован максимально. Слышишь трибуны и тебя захлестывает.

— Что скажете о судействе? Со стороны показалось, что арбитр в некоторых эпизодах мог быть более строг к игрокам «Зенита».

— Это не в моей компетенции говорить о работе судей. У них есть своё руководство, пусть оно их и оценивает. Нам же надо выходить и играть, пусть даже если в каких-то моментах арбитры не поставят штрафной или не покажут сопернику желтую карточку — нам надо выходить и реализовывать свои моменты, добиваться результата.

Игроки Динамо м Зенита в матче 5-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК Динамо (Москва) и ФК Зенит (Санкт-Петербург). В центре - вратарь Динамо Игорь Лещук Александр Вильф/РИА Новости

— Удаление Артура Юсупова сильно повлияло на ход встречи?

— Нам не хватило игрока, чтобы додавить «Зенит». Это ведь все произошло за 10 минут до конца встречи. Возможно, у нас хватило бы сил сравнять счёт, если бы мы были в полном составе.

— Не показалось, что после того, как «Динамо» осталось в меньшинстве, «Зенит» практически бросил активничать впереди?

— У «Зенита» собраны исполнители высокого уровня. А когда соперник играет в меньшинстве — можно спокойно контролировать ситуацию, не особо тратя энергию. С такими командами просто тяжело быть в меньшинстве.

— Пять туров и всего пять набранных очков. Катастрофа, или пока не надо ставить какие-либо оценки?

— Пока не стоит, так как приходят новые футболисты, которые только-только перестраиваются под новые требования тренерского штаба. Думаю, что после перерыва на матчи сборных «Динамо» будет более боеспособным.

— Что сказал Хохлов после матча?

— Когда Дмитрий Валерьевич говорил речь по итогам матча, я не присутствовал в раздевалке, так как меня сразу забрали на интервью. Так что я не слышал то, что ребятам сказал главный тренер.

— Как охарактеризуете последних новичков «бело-голубых» Романа Нойштедтера и Максимилиана Филиппа? Первый провёл в команде целую неделю, а второго пока даже заявить не успели.

— По Филиппу можно сказать, что это футболист высокого класса. Это было видно уже по первой его тренировке с нами. Он хорошее усиление для нашей команды. По другим игрокам сказать что-то несколько сложнее, так как им тяжело себя проявить — они попали в «Динамо» в то время, когда в клубе идёт перестройка. Нужно время, чтобы втянуться в коллектив, привыкнуть к новым требованиям. Все наши новички, безусловно, являются высококачественными исполнителями.