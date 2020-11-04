Леонид Слуцкий рассказал о травме Дарко Йевтича

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал эпизод в матче Кубка России против «СКА-Хабаровска», в котором игрок клуба из Татарстана Дарко Йевтич получил тяжёлую травму.
Так, в ходе матча произошло столкновение Йевтича с Владиславом Брагиным. В результате инцидента игрок казанцев потерял сознание.
Видимо, Йевтич должен был умереть, чтобы соперник был удалён. Игрок локтём разбивает нос и человек теряет от удара сознание, — подчеркнул Слуцкий в беседе со Sport24.
Ранее NEWS.ru писал, что «СКА-Хабаровск» на своём поле обыграл казанский «Рубин» в последней встрече группового этапа Кубка России по футболу.
Игра закончилась со счётом 1:0, единственный мяч на 75-й минуте забил Рамазан Гаджимурадов.