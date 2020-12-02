«Легли на дно» в Брюгге: «Зенит» крупно проиграл в Лиге чемпионов

https://static.news.ru/photo/cfcc55aa-34ec-11eb-a803-fa163e074e61_660.jpg Фото: zenit_spb/instagram.com

Футболисты петербургского «Зенита» проиграли в Бельгии матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Игра против «Брюгге» завершилась разгромной победой хозяев поля со счётом 3:0.

В ворота «Зенита» мячи отправляли полузащитники Шарль де Кетеларе (33-я минута) и Ханс Ванакен (58-я, с пенальти) и нападающий Ноа Ланг (73-я).

Перед заключительным туром в группе F петербуржцы оккупировали дно турнирной таблицы, занимая четвёртое место и имея в своём активе лишь одно очко. Последними они и закончат турнир, потеряв все шансы на выход в еврокубковую весну.

Ранее NEWS.ru сообщал, что футболисты «Краснодара» обыграли французский «Ренн» (1:0) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. За тур до окончания группового этапа «Краснодар» гарантировал себе третье место в группе Е. Оно, соответственно, позволило команде выйти в весеннюю стадию Лиги Европы.