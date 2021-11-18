Легенда Самары: чем запомнился умерший от коронавируса футболист Ковба

Коронавирус продолжает уносить жизни, не щадит он и футболистов. Умер Денис Ковба, которого российские болельщики запомнили по выступлениям за самарские «Крылья Советов». Рассказываем подробнее о случившемся и вспоминаем о карьере известного белорусского игрока.

Стремительный уход

11 ноября о серьёзных проблемах со здоровьем Ковбы сообщила его бывшая жена Надежда. Она рассказала, что игрок находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Назвала она и причину — по её словам, спортсмен заболел коронавирусом, который протекал в тяжёлой форме. Экс-супруга игрока призывала молиться за его здоровье, отметив, что больше ничего не остаётся.

Нет сомнений, что за здоровье 42-летнего Ковбы молились тысячи людей, но болезнь оказалась сильнее. 18 ноября игрока не стало. У него осталось двое сыновей — 2007 и 2010 годов рождения. Смерть футболиста подтвердила бывшая жена, но никаких подробностей пока не известно Соболезнования выразили и «Крылья Советов».

Денис Ковба (слева) Юрий Стрелец/РИА Новости

Под самарским солнцем

Ковба родился в Витебске в семье белоруски и украинца, там же он начал футбольный путь. Игрок закончил школу местного «Локомотива», а в 1996 году дебютировал за основной состав команды. За железнодорожников он провел два сезона, после чего пошёл на повышение. Ковба переехал на родину отца, перейдя в кировоградскую «Звезду». Сейчас Кировоград сменил название на Кропивницкий, а клуб, основанный аж в 1911 году, потерялся в дебрях любительского футбола, но в 1998-м команда выступала в элитном украинском дивизионе.

В «Звезде» Ковба играл с переменным успехом, иногда его отправляли во вторую команду. Клуб же провел два сезона в середине турнирной таблице, а затем вылетел в первый дивизион. Талантливого полузащитника разглядел Александр Тарханов, который в 2000-м году пригласил того в «Крылья Советов». Отказаться от такого приглашения полузащитник не имел права.

В Самаре Ковба задержался на целых 12 сезонов, с перерывом на один год, который хавбек без особых успехов провел в пражской «Спарте». За «Крылья» Ковба пылил вместе с Андреем Тихоновым, Яном Коллером, Андреем Гусиным, Антоном Бобром и Андреем Карякой. Этот суперсостав добился главных успехов в истории клуба. В 2004-м команда завоевала первую и пока единственную бронзу в чемпионате России и добилась права сыграть в Кубке УЕФА. До и после этого исторического достижения «Крылья» несколько раз финишировали в пятёрке, выходили в финал Кубка России, а также регулярно побеждали топ-клубы. Часто эти победы были очень красивыми и абсолютно заслуженными.

Ковба на протяжении долгих лет в Самаре не всегда выходил в стартовом составе, но уж точно был в основной обойме футболистов. Болельщики полюбили игрока за цепкую самоотверженную игру и универсализм. С одинаковым успехом он мог сыграть практически на любой позиции: от центра обороны до фланга атаки. Однако главным его качеством всё же было умение здорово сыграть в отборе, выступая в роли опорного полузащитника.

В общей сложности Ковба провёл за «Крылья» 260 матчей, впереди только Бобёр, который сыграл за самарский клуб на 50 встреч больше. Забивал Ковба нечасто, на его счету всего восемь голов, однако любви самарских болельщиков это этого не убавилось.

Денис Ковба kc-camapa.ru

За пределами «Крыльев»

Представить Ковбу без «Крыльев Советов» очень сложно, да и карьера за пределами Самары у полузащитника откровенно не сложилась. Команду хавбек покинул в 2011-м, после чего вернулся на Украину. Там на протяжении одного сезона хавбек без особых успехов поиграл за «Александрию» из Кировоградской области, а затем вернулся в Россию.

Ковба планировал помочь «Химкам» подняться из ФНЛ в РПЛ, однако в Подмосковье у хавбека не заладилось. Он прочно присел на скамейку запасных, сыграл за клуб всего три матча и решил завершить карьеру.

В бытность выступлений за «Крылья Советов» Ковба стал ключевым игроком сборной Белоруссии. Да, эта команда никогда не блистала результатами, но тем не менее он провёл за нее 35 матчей, в которых забил два мяча. В 2005 году Ковба был в шаге от признания лучшим футболистом страны. В битве за награду он проиграл достойному сопернику — одному из лучших игроков постоветского пространства Александру Глебу.

Повесив бутсы на гвоздь, Ковба вернулся в ставшую для него родной Самару, где занял должность тренера-селекционера. Через несколько лет полузащитник открыл собственную футбольную школу в Витебске, а в 2018-м вошел в тренерский штаб одноименного местного клуба.

С января прошлого года Ковба занимал должность главного тренера дублирующего состава «Витебска», это место работы в итоге и оказалось для него последним.