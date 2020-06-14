Ла Лига подаст в суд на выбежавшего на поле фаната Месси

https://static.news.ru/photo/44e9e9d8-ae56-11ea-b628-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/newsbarca

Руководство Ла Лиги собирается подать в суд на фаната, который выбежал на поле во время матча чемпионата Испании по футболу между «Мальоркой» и «Барселоной»

Фанат выбежал на поле без какого-либо разрешения и не подчинялся протоколам, установленным законодательством об охране здоровья, и приказам сотрудников службы безопасности, — говорится в заявлении Ла Лиги, которое цитирует Reuters.

Ранее NEWS.ru сообщал, что во время матча между «Барселоной» и «Мальоркой», который шёл при пустых трибунах, на поле выбежал фанат. Болельщик был в форме сборной Аргентины и пытался обняться и сфотографироваться с нападающим каталонской команды Лионелем Месси. Фаната остановили сотрудники безопасности и вывели с поля.