Квинси Промес подписал контракт со «Спартаком»

https://static.news.ru/photo/2680cc6e-776e-11eb-9c5b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Голландский полузащитник Квинси Промес официально стал игроком «Спартака». Он подписал контракт со столичным клубом.

Сегодня 29-летний голландец успешно прошёл в Москве углублённый медосмотр и подписал с «красно-белыми» контракт на 3,5 года. <...> Всего Промес провёл за красно-белых 135 матчей во всех турнирах, забил 66 мячей и сделал 34 голевые передачи. Чаще голландца за все годы существования нашего клуба отличались только 13 игроков. Теперь Промес может подняться в этом списке легенд «Спартака» ещё выше. С возвращением! — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте москвичей.

О возвращении голландца в «Спартак» было объявлено накануне — сначала об этом сообщил его бывший клуб «Аякс», а затем информацию подтвердили и десятикратные чемпионы России. Промес будет выступать за команду под номером 24.

Ранее он уже выступал за «Спартак», голландец защищал цвета столичной команды с 2014 по 2018 год. Он помог «красно-белым» выиграть титул чемпиона России впервые за 16 лет, также он забил победный мяч в матче за Суперкубок страны — этот трофей в 2017 году «Спартак» выиграл в первый раз.

Переход Промеса оценил председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун. Он подчеркнул, что ждёт от голландца усиления команды.

Промес — это футболист, который умеет брать на себя инициативу и делать разницу. Такой мастер способен усилить и украсить игру любой команды. Когда 2,5 года назад он уходил из «Спартака», я сказал ему: «Возвращайся! Потому что только здесь тебя так любят. Во всех других командах будет скучно». Очень рад, что Квинси снова с нами! — заявил Федун.

Как писал NEWS.ru, Промес объяснил, что подтолкнуло его к возвращению в «Спартак». Он надеется, что это поможет ему закрепиться в сборной Нидерландов.