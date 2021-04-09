Тренер «Барселоны» обрушился на судей после поражения от «Реала»

https://static.news.ru/photo/813fe148-9a92-11eb-b71c-96000091f725_660.jpg Фото: Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency/Global Look Press

Минувшим вечером в очередном «эль класико», состоявшемся в 30-м туре испанской Примеры, «Реал» на своём поле обыграл «Барселону» 2:1. При этом не обошлось без спорных судейских решений, на что после матча яростно указывал главный тренер «сине-гранатовых» Рональд Куман.

Он, в частности, выразил недовольство неназначенным пенальти в ворота «сливочных». По мнению специалиста, главный арбитр матча Хесус Хиль Мансано сознательно принимал решения в пользу «Реала», о чём говорит и ещё один эпизод.

Если вы из Барселоны, то вы очень недовольны двумя решениями судьи. Из четырёх добавленных минут он две или три потратил на переговоры по рации. Кроме того, в ворота «Реала» не назначили явный пенальти — это все видели, — заявил Куман.

Наставник напомнил, что для таких ситуаций существует VAR, и выразил недоумение тем, что система не была задействована. Впрочем, он не стал заострять внимание на своём недовольстве, подчеркнув, что его команда была хороша.

«Реал» решил исход встречи ещё в первом тайме, к 28-й минуте поведя 2:0 после голов Карима Бензема и Тони Крооса. «Барса» ответила во второй половине встречи точным ударом Оскара Мингезы. Стоит отметить, что в концовке хозяева остались в меньшинстве после того, как две жёлтые карточки за минуту получил Каземиро. Но подопечным Кумана уже не оставалось времени, чтобы исправить ситуацию.

Примечательно, что лидер и капитан «блауграны» Лионель Месси провёл на поле весь матч, но не отметился результативными действиями. Любопытен этот факт тем, что против «Реала» аргентинец не набрал ни одного очка по системе «гол + пас» с мая 2018 года — а именно тогда за «королевский клуб» провёл последнее «класико» извечный соперник Месси, португалец Криштиану Роналду. И без него Лео не забивал «Реалу» ни разу.

После этого матча в верхней части турнирной таблицы Ла Лиги стало невероятно плотно. На счету «Барсы» 65 очков, она опустилась на третье место. «Реал» же с 66 очками сравнялся с «Атлетико» — у которого, впрочем, есть игра в запасе. Стоит также заметить, что поражение от «бланкос» оборвало беспроигрышную серию «Барселоны» из 19 матчей во всех турнирах.

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