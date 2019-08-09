https://static.news.ru/photo/495d41ca-bb97-11e9-a6a8-fa163e074e61_660.jpg Стадион AZ Alkmaar Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

В голландском Алкмаре частично обрушилась крыша стадиона футбольного клуба AZ Alkmaar.

По данным Нидерландской телерадиовещательной корпорации, в результате случившегося никто не пострадал. Причина происшествия пока неизвестна. Сейчас на месте обрушения работает полиция.

Насколько известно, посетителей на стадионе в этот момент не было, никто не пострадал, — передаёт телеканал.

Стадион был построен в 2006 году. В 2016 году на его крыше были установлены солнечные батареи. 10 августа местные синоптики сообщали, что порывы ветра в некоторых регионах достигают 22 м/с, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) условно дисквалифицировал стадион «Ростова» по итогам матча 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака» (2:2), после которого на болельщиков москвичей напал ОМОН.