Португальский нападающий итальянского «Ювентуса», обладатель пяти «Золотых мячей» Криштиану Роналду празднует своё 35-летие. За свою карьеру он взял почти все трофеи в составе сборной (чемпион Европы — 2016 и победитель Лиги наций — 2019), кроме титула чемпиона мира, и до сих пор продолжает бить рекорды на клубном уровне.

Начал взрослую карьеру португалец в лиссабонском «Спортинге», хотя в детстве любимой командой была «Бенфика». И с того момента он стал бить рекорды клубов, за которые выступал. В истории «Спортинга» он стал единственным футболистом, сыгравшим за все составы — до 16, до 17, до 18 лет, резервную и основную команды — в течение одного сезона. А дальше, что называется, он начал штамповать как победы, так и признания мирового сообщества.

Роналду — трёхкратный чемпион Английской премьер лиги в составе «Манчестер Юнайтед», лучший бомбардир в истории «Реала». Один из лучших футболистов 2000-х — 2010-х годов. Единственный в истории игрок, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.

Лучший бомбардир сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. Был признан лучшим молодым игроком чемпионата Европы 2004 года. Обладатель «Золотой бутсы» 2008, 2011, 2014 и 2015 годов.

Является лучшим бомбардиром европейских турниров за всё время и рекордные семь раз становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов УЕФА. С 2009 по 2013 год являлся самым дорогим футболистом в истории футбола: за его переход из английского «Манчестер Юнайтед» в «Реал» было заплачено 80 млн фунтов стерлингов. В июле 2018 года перешёл из «Реала» в итальянский «Ювентус» за 112 миллионов евро.

И это ещё не всё. Все его достижения не перечислить.