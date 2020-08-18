«Краснодар» обыграл «Арсенал» в третьем туре премьер-лиги

https://static.news.ru/photo/6bee1792-e188-11ea-8688-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Футбольный клуб «Краснодар» в домашнем поединке третьего тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) переиграл тульский «Арсенал» — 2:0 (1:0).

Первый мяч забил на 35-й минуте защитник «быков» Сергей Петров после паса Маркуса Берга. На 66-й минуте шведский форвард закрепил преимущество хозяев поля, реализовав выход один на один с голкипером «канониров» Артуром Нигматуллиным после точной передачи Юрия Газинского. А Виктор Классон, соотечественник Берга, выйдя на замену за четверть часа до конца основного времени матча, сыграл в официальной встрече впервые с мая 2019 года, когда получил тяжёлую травму.

После трёх проведённых матчей «Краснодар» набрал шесть очков и догнал группу лидеров чемпионата, в которую входят петербургский «Зенит», столичные ЦСКА и «Локомотив». Но все они свои поединки третьего тура проведут 19 августа: питерцы и «армейцы» сыграют между собой на «Газпром Арене», а «железнодорожников» примет в Екатеринбурге «Урал».

После поражения в матче предыдущего тура от «Локомотива» главный тренер «быков» Мурад Мусаев выразил сомнения, достойна ли его команда играть в Лиге чемпионов, писал ранее NEWS.ru.