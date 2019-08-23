https://static.news.ru/photo/5fbccf36-c578-11e9-ba06-fa163e074e61_660.jpg Владимир Хашиг Фото: FCKrasnodar/facebook.com

Футбольный клуб «Краснодар» не может усилить состав новыми игроками из-за правил финансового фейр-плей (fair play), заявил гендиректор Владимир Хашиг.

У нас есть возможности для усиления состава, но мы немногое можем сделать из-за правил финансового fair play, — приводит его слова клубная пресс-служба.

Гендиректор добавил, что из трёх футболистов, которые получили серьёзные травмы, двое выбыли во время пребывания в национальных сборных и правила финансового fair play никак не учитывают этот факт и не позволяют клубу компенсировать возникшие не по их вине кадровые потери.

Мы не считаем, что это справедливо, но вынуждены придерживаться существующих законов и правил, — сказал Хашиг.

Ранее Хашиг заявил, что в футбольном клубе потрясены травмой французского полузащитника Реми Кабеллы, которую он получил в матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» (0:4), писал News.ru.