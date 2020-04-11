Коронавирус обвалил акции футбольных клубов Европы

https://static.news.ru/photo/287224b0-7bd3-11ea-bae1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Revierfoto/www.imago-images.de/Global Look Press

Индекс STOXX Europe Football обвалился более чем в два раза на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Показатель достиг отметки в 80 пунктов к 23 марта 2020 года. К 10 апреля рынок немного отыгрался и закрепился на уровне 102 пункта.

Ценные бумаги дортмундской «Боруссии» подешевели с €9,49 до €6,18 за единицу (-35,1%), «Бенфика» рухнула с €4,64 до €2,89, итальянский «Лацио» потерял на бирже 39,3% — с €2 до €1,21.

Акции «Ювентуса» падали на 55%, но после сокращений окладов игрокам, позволивших сэкономить около €90 млн, поднялись до €0,77 (снижение по сравнению с февралём 2020-го — 37,9%). Однако эксперты советуют не спешить вкладываться в облигации футбольных клубов.

Инвестиции в футбол — рискованное занятие. Долгосрочный фундаментальный анализ здесь малополезен, акции низколиквидны, а их стоимость зависит от факторов, которые трудно просчитать, — в первую очередь от спортивных результатов, — передаёт РБК. , —РБК.

Например, бумаги «Аякса» (Нидерланды) после победы над «Ювентусом» в 1/4 финала Лиги чемпионов 2018/19 подорожали на 10,19%, а акции итальянского клуба рухнули на 17,63%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что из-за последствий пандемии коронавируса итальянскому футбольному клубу «Ювентус», возможно, придётся продать звёздного нападающего Криштиану Роналду, чтобы выйти из экономического кризиса.

Свыше 100 тысяч человек стали жертвами коронавируса. По состоянию на 11 апреля 2020 года число заражённых достигло 1,7 млн. Выздоровели после лечения свыше 375 тысяч. Сложная ситуация складывается также в Европе, особенно в Италии, Испании и Великобритании. В России 13 584 случая COVID-19, умерли 106 граждан, выздоровели 1045.