Капитан футбольного клуба «Барселона» аргентинец Лионель Месси может свободно покинуть клуб после каждого сезона.
Такое условие прописано в контракте футболиста с каталонской командой. Как передаёт издание
Каталонцы при этом не боятся того, что аргентинец воспользуется этим условием в ближайшее время. В клубе считают, что 32-летний Месси всё ещё готов выступать на самом высоком уровне и доволен текущим положением дел в команде.
Ранее News.ru сообщал, что Лионель Месси, Криштиану Роналду и Мохамед Салах вошли в число номинантов на попадание в команду года FIFA.