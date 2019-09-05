https://static.news.ru/photo/dec50e74-d013-11e9-93ad-fa163e074e61_660.jpg Лионель Месси Фото: SergSergio Ruiz/ZUMAPRESS.com/Global Look Pressio Ruiz/ZUMAPRESS.com

Капитан футбольного клуба «Барселона» аргентинец Лионель Месси может свободно покинуть клуб после каждого сезона.

Такое условие прописано в контракте футболиста с каталонской командой. Как передаёт издание El Pais , игрок должен предупредить клуб до 30 июня, если он решит воспользоваться этой опцией. Подобные оговорки были в договорах и других легенд «Барсы» — Андреса Иньесты, Хави, Карлеса Пуйоля.

Каталонцы при этом не боятся того, что аргентинец воспользуется этим условием в ближайшее время. В клубе считают, что 32-летний Месси всё ещё готов выступать на самом высоком уровне и доволен текущим положением дел в команде.

Ранее News.ru сообщал, что Лионель Месси, Криштиану Роналду и Мохамед Салах вошли в число номинантов на попадание в команду года FIFA.