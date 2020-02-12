https://static.news.ru/photo/64f33f4c-4db5-11ea-a1a8-fa163e074e61_660.jpg Станислава Константинова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская фигуристка Станислава Константинова будет тренироваться в академии Евгения Плющенко в группе Александра Волкова.

Надеюсь, у них с Александром Сергеевичем [Волковым] всё получится. Я на подхвате — если нужна поддержка, я всегда рядом, — цитирует Плющенко ТАСС.

Ранее Константинова заявила, что потеряла бдительность во время короткой программы на пятом в сезоне этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Москве. По итогам проката Константинова набрала 54,36 балла, писал NEWS.ru.