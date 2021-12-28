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«Кольцо за 12 миллионов»: Мамаеву возмутила помолвка бывшего мужа

Мамаева: лишь в РФ футболист может покупать кольцо за 12 млн рублей и судиться за алименты
18:15, 28 декабря 2021
«Кольцо за 12 миллионов»: Мамаеву возмутила помолвка бывшего мужа Алана Мамаева Фото: alana_mamaeva/instagram.com
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Бывшая жена Павла Мамаева Алана возмутилась тем, что он подарил помолвочное кольцо стоимостью 12 млн рублей возлюбленной Надежде Санько. Она написала на странице в Instagram, что только в России футболист может покупать ювелирное украшение за такие деньги и судиться за алименты. Ранее новая избранница Мамаева выложила в соцсетях видео, на котором похвасталась новым кольцом. 

Последний раз Павел прислал на дочь 30 тысяч рублей 20 ноября. Мда... Что я ещё могу сказать в этой ситуации? Грустно всё это. Только в нашей стране футболист может покупать кольцо Graff за 12 миллионов рублей и судиться за алименты, — написала Алана.

Павел и Алана Мамаевы развелись весной 2021 года.

Ранее сообщалось, что нападающий итальянского клуба «Фиорентина» Александр Кокорин опубликовал на странице в Instagram совместную фотографию с Мамаевым из Дубая. Нападающий подписал снимок двумя смайликами — в виде рукопожатия и с сердечками вместо глаз.

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