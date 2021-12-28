«Кольцо за 12 миллионов»: Мамаеву возмутила помолвка бывшего мужа
Мамаева: лишь в РФ футболист может покупать кольцо за 12 млн рублей и судиться за алименты
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
18:15, 28 декабря 2021
Алана МамаеваФото: alana_mamaeva/instagram.com
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Бывшая жена Павла Мамаева Алана возмутилась тем, что он подарил помолвочное кольцо стоимостью 12 млн рублей возлюбленной Надежде Санько. Она написала на странице в Instagram, что только в России футболист может покупать ювелирное украшение за такие деньги и судиться за алименты. Ранее новая избранница Мамаева выложила в соцсетях видео, на котором похвасталась новым кольцом.
Последний раз Павел прислал на дочь 30 тысяч рублей 20 ноября. Мда... Что я ещё могу сказать в этой ситуации? Грустно всё это. Только в нашей стране футболист может покупать кольцо Graff за 12 миллионов рублей и судиться за алименты, — написала Алана.
Павел и Алана Мамаевы развелись весной 2021 года.
Ранее сообщалось, чтонападающий итальянского клуба «Фиорентина» Александр Кокорин опубликовал на странице в Instagram совместную фотографию с Мамаевым из Дубая. Нападающий подписал снимок двумя смайликами — в виде рукопожатия и с сердечками вместо глаз.