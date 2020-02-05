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Спортивный журналист Кирилл Кикнадзе расценил новость арабского телеканала BeIn Sports о том, что WADA уведомила о недопуске российских футболистов на Чемпионат мира в 2022 году, как попытку коллег «хайпануть».

Он пояснил «Ридусу», что авторы материала не понимают всей структуры взаимодействия между WАDA и международными федерациями. WАDA не может направить напрямую указания национальной команде России или РФС о том, что...