https://static.news.ru/photo/cb42c620-481d-11ea-9eb9-fa163e074e61_660.jpgАлександр КокоринФото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин подтвердил, что ведёт переговоры по поводу перехода в калининградскую «Балтику», которая выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
Он отметил, что уже четыре дня поддерживает связь с клубом.
Посмотрим, что выйдет из этого, — цитирует Кокорина РИА Новости.
Председатель совета директоров «Балтики» Александр Шендерюк-Жидков заявил ранее, что «Балтика» ведёт переговоры о переходе Кокорина.
Также сообщалось, что 28-летний футболист отказался переходить в «Сочи» до конца сезона на правах аренды. Впоследствии форвард не отправился на вторые сборы в Испанию с основной командой и был переведён в «Зенит-2».