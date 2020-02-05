Александр Кокорин Александр Кокорин Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин подтвердил, что ведёт переговоры по поводу перехода в калининградскую «Балтику», которая выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Он отметил, что уже четыре дня поддерживает связь с клубом.

Посмотрим, что выйдет из этого, — цитирует Кокорина РИА Новости.

Председатель совета директоров «Балтики» Александр Шендерюк-Жидков заявил ранее, что «Балтика» ведёт переговоры о переходе Кокорина.

Также сообщалось, что 28-летний футболист отказался переходить в «Сочи» до конца сезона на правах аренды. Впоследствии форвард не отправился на вторые сборы в Испанию с основной командой и был переведён в «Зенит-2».

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