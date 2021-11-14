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Кокорин провёл тренировку на базе «Фиорентины» в выходной день

13:50, 14 ноября 2021
Кокорин провёл тренировку на базе «Фиорентины» в выходной день Александр Кокорин Фото: LiveMedia/Alessio Marini/Global Look Press
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Нападающий итальянского футбольного клуба «Фиорентина» Александр Кокорин провёл занятие на базе коллектива. По информации Fiorentinenews.com, спортсмен тренировался в выходной день.

Как сообщает портал, главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно дал своим подопечным два дня отдыха. Тем не менее российский форвард приехал на базу и провёл тренировку.

Кокорин известен по выступлениям за московские «Динамо» и «Спартак», махачкалинский «Анжи», санкт-петербургский «Зенит» и «Сочи». Состав «Фиорентины» он пополнил зимой 2021 года. За «фиалок» он провёл семь матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее переводчик Кокорина Максим Долгий рассказал, как футболисты «Фиорентины» разыграли российского нападающего. По его словам, однажды они поставили машину спортсмена в ворота на базе клуба.

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