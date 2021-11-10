Переводчик рассказал, как игроки «Фиорентины» разыграли Кокорина

Максим Долгий, ассистент и переводчик российского нападающего итальянского футбольного клуба «Фиорентина» Александра Кокорина, сказал, как партнёры по команде устроили розыгрыш отечественному спортсмену. Во время одной из тренировок игроки припарковали машину форварда в воротах на тренировочном поле, пишет «Чемпионат».

Приняли его хорошо. Все ребята в «Фиорентине» очень дружелюбные, особенно латиноамериканцы. С Касересом они постоянно шутили. Помню один эпизод: Саша вышел из раздевалки после тренировки и не смог найти свою машину на стоянке. И тут охранник говорит: «Посмотри в воротах на поле». Короче, Касерес, пока Саша был в душе, взял ключи от его машины и припарковал её прямо в воротах на тренировочном поле, — сказал Долгий.

Переводчик рассказал, что в основном на тренировках царила рабочая атмосфера, но в то же время спортсмены могли позволить себе обменяться парой шуток.

Единственное, о чём он (Кокорин. — NEWS.ru) жалел — что не знал итальянского, так как ребята преимущественно общались на нём. Но они и без этого постоянно вовлекали Сашу в процесс, поддерживали и давали почувствовать, что он — часть команды, — заключил Долгий.

Кокорин известен по выступлениям за московские «Динамо» и «Спартак», махачкалинский «Анжи», санкт-петербургский «Зенит» и «Сочи». Состав «Фиорентины» он пополнил зимой 2021 года. За «фиалок» он провёл семь матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Кокорин может покинуть «Фиорентину» зимой. Итальянский клуб заинтересован в том, чтобы отдать 30-летнего россиянина в аренду, так как больше не верит в его способности стать даже запасным игроком клуба.