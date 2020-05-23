Клубы АПЛ проведут голосование о возобновлении тренировок

Клубы Английской премьер-лиги по футболу проголосуют по поводу возвращения к контактным тренировкам. Перед этим руководство команд проконсультируется с игроками и тренерами.
Итоговое решение примут 27 мая 2020 года,
Организаторы турнира накануне сообщили, что 748 спортсменов, наставников и сотрудников клубов сдали анализы на COVID-19. Выявили шесть случаев заражения.
ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку COVID-19, зародившуюся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире заразились более 5,2 млн человек, погибли около 338 тысяч, выздоровели примерно 2,1 млн.
Ранее NEWS.ru сообщал, что клуб Английской премьер-лиги «Вулверхэмптон» попросил игроков команды временно не делать селфи с фанатами и не давать автографов болельщикам из-за угрозы коронавируса.
Также игроков и сотрудников команды попросили избегать рукопожатий, ненужных встреч, обедов или других публичных мероприятий.
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