Клубы АПЛ проведут голосование о возобновлении тренировок

https://static.news.ru/photo/5795558e-9cfb-11ea-8446-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andy Rowland/imago sportfotodienst/Global Look Press

Клубы Английской премьер-лиги по футболу проголосуют по поводу возвращения к контактным тренировкам. Перед этим руководство команд проконсультируется с игроками и тренерами.

Итоговое решение примут 27 мая 2020 года, передаёт портал Sky Sport. Чемпионат Англии приостановили из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Матчи могут возобновиться в июне, но без зрителей.

Организаторы турнира накануне сообщили, что 748 спортсменов, наставников и сотрудников клубов сдали анализы на COVID-19. Выявили шесть случаев заражения.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку COVID-19, зародившуюся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире заразились более 5,2 млн человек, погибли около 338 тысяч, выздоровели примерно 2,1 млн.

Ранее NEWS.ru сообщал, что клуб Английской премьер-лиги «Вулверхэмптон» попросил игроков команды временно не делать селфи с фанатами и не давать автографов болельщикам из-за угрозы коронавируса.

Также игроков и сотрудников команды попросили избегать рукопожатий, ненужных встреч, обедов или других публичных мероприятий.