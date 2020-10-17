Клуб «Олимп-Долгопрудный» прокомментировал самочувствие сына Черчесова

https://static.news.ru/photo/9a7e7778-1176-11eb-8662-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/odfcru

Вратарь клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Олимп-Долгопрудный» Станислав Черчесов — младший, сын главного тренера сборной России Станислава Черчесова, пришёл в себя и проходит обследование. Об этом клуб сообщил в Instagram.

Ранее стало известно, что Черчесов-младший получил удар на 21-й минуте матча против столичной «Родины».

Станислав передаёт всем привет! Травмы — это часть футбола. Мы желаем скорейшего возвращения на поле нашему голкиперу! — говорится в сообщении.

В клубе отметили, что футболист чувствует себя хорошо. Он проходит обследование в долгопрудненской больнице.

Ранее NEWS.ru писал, что нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко не сыграет за сборную России по футболу в предстоящем матче Лиги наций с Сербией. Футболист получил травму задней поверхности бедра в матче пятого тура Российской премьер-лиги с «Химками» (1:1). Из-за травмы футболист пропустит предстоящую встречу национальной команды России в Лиге наций с Сербией 3 сентября в Москве.