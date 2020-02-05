https://static.news.ru/photo/fd8959b4-4813-11ea-8768-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: Mike Kireev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Калининградский клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Балтика» ведёт переговоры о переходе нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина.

Со своей стороны я могу подтвердить факт переговоров с Александром. Мы надеемся, что он перейдёт к нам и станет одним из лидеров команды, — сказал председатель совета директоров «Балтики» Александр Шендерюк-Жидков РБК.

Он отметил, что ФНЛ может стать для Кокорина хорошей площадкой для возвращения в футбол.

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак заявил, что не видит причин для того, чтобы отправлять нападающего команды Александра Кокорина в аренду, ранее писал NEWS.ru.